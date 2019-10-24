Пекин, 24 октября, 2019, 18:20 — ИА Регнум. В китайском МИД прокомментировали очередное значительное повышение позиции КНР в обнародованном обновленном рейтинге Doing Business — 2020, сообщает сегодня, 24 октября, Синьхуасо ссылкой на заявление официального представителя МИДХуа Чуньин.

G0T0 Всемирный Банк

Данный рейтинг обнародуется Всемирным банком, и его улучшение отражает доверие в отношении проводимых Китаем реформ и экономических перспектив. В прошлом году Китай с 78-го места в мире переместился на 46-е, а сейчас поднялся уже на 31-ю позицию в мире. Отмечается, что страна, таким образом, по темпам и уровню улучшения бизнес-климата стабильно входит в десятку крупнейших экономик мира. По словам дипломата, Китай и впредь будет принимать меры по расширению открытости внешнему миру, и с 1 января 2020 года в стране вступит в силу соответствующее «Постановление по оптимизации бизнес-среды».