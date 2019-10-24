Санкт-Петербург, 24 октября, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Возгорание на территории подворья женского монастыря в Ленинградской области ликвидировали спасатели. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 13:34 мск. Пожар произошёл в здании газовой котельной на территории подворья Иоанновского ставропигиального женского монастыря в посёлке Вартемяги.

Ликвидация пожара произошла в 14:47 мск. При пожаре пострадал один человек, мужчина. Распространения огня на здания и строения подворья удалось избежать.

Уточняется, что сам монастырь расположен в Санкт-Петербурге, в посёлке Вартемяги находится подворье, где расположен один из храмов и другие строения, принадлежащие монастырю. Причины пожара выясняет отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Всеволожского района Ленинградской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в поджоге храма на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.