Дамаск, 24 октября, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) обвинили Турцию в нарушении режима прекращения огня на севере Сирии, 24 октября передает агентство Reuters.

(сс) Kurdishstruggle Перестрелка

«Несмотря на приверженность наших сил решению о прекращении огня и выводу наших войск со всего района…, турецкое государство и связанные с ним террористические группировки все еще нарушают режим прекращения огня» , — говорится в заявлении СДС.

Согласно заявлению курдского ополчения, турецкие силы атаковали три деревни за пределами «безопасной зоны», что привело к вынужденному перемещению нескольких тысяч человек.

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