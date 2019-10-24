Курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
Дамаск, 24 октября, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) обвинили Турцию в нарушении режима прекращения огня на севере Сирии, 24 октября передает агентство Reuters.
(сс) Kurdishstruggle
Перестрелка
«Несмотря на приверженность наших сил решению о прекращении огня и выводу наших войск со всего района…, турецкое государство и связанные с ним террористические группировки все еще нарушают режим прекращения огня», — говорится в заявлении СДС.
Согласно заявлению курдского ополчения, турецкие силы атаковали три деревни за пределами «безопасной зоны», что привело к вынужденному перемещению нескольких тысяч человек.
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