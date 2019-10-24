Санкт-Петербург, 24 октября, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к депутатам городского Заксособрания с просьбой сделать исключение ради писателя Бориса Стругацкого и установить в его честь мемориальную доску. Об этом сообщает Литературная газета.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

Дело в том, что согласно действующему законодательству, устанавливать памятники историческим личностям возможно только по прошествии тридцати лет с момента их смерти. Губернатор предложил обойти данное ограничение в случае с увековечиванием памяти Бориса Стругацкого.

Депутаты приняли поручение губернатора и в скором времени на фасаде дома, где проживал Стругацкий, по адресу улица Победы, 4А появится мемориальная доска.