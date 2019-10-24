Москва, 24 октября, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Движение электропоездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы восстановлено. Об этом 24 октября сообщает официальный аккаунт московского метрополитена в социальной сети Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа метро

«Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) введено в график», — говорится в сообщении пресс-службы московского метрополитена.

Отметим, как стало известно ранее, движение поездов по «серой ветке» московского метро было прекращено из-за падения женщины на рельсы на станции «Отрадное» в 10:30 мск. Пассажирку, упавшую на контактный рельс, спасти не удалось.