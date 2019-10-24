Санкт-Петербург, 24 октября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. В Петербурге уже 25 лет ждут создания мемориала жертвам Кронштадтского восстания 1921 года. На это в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий обратил внимание уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Морской собор Кронштадта

Он полагает, что увековечение памяти репрессированных и расстрелянных по политическим мотивам в советский период граждан необходимо, чтобы подобное не повторилось впредь, однако государственная машина в этом деле крайне неповоротлива.

«25 лет назад был принят указ президента о том, что нужно организовать конкурс на создание проекта памятника жертвам Кронштадтского восстания. 25 лет прошло ‑ и нет памятника. Год назад обсуждали в Петербурге объявление конкурса, а пока проект не сделан — установку мемориального знака. Но пока всё остается на месте», — сказал Шишлов.

В Смольном заявили, что рабочая группа при комитете по культуре обсуждала в сентябре 2019 года эту тему, а также вопросы захоронения останков жертв политрепрессий, найденных на территории Петропавловской крепости еще в 2009 году.

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Предполагается, что мемориал в Кронштадте должен появиться хотя бы к 100-летию со дня восстания, в 2021 году. Однако, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков, точные сроки объявления конкурса назвать невозможно.

По словам Ржаненкова, общественность требует создания многочисленных мемориалов, в том числе связанных с блокадой Ленинграда и Великой Отечественной войной.

«Бюджетных источников на все эти проекты нет, и вряд ли они появятся», — прокомментировал чиновник.

Ржаненков добавил, что снова тема кронштадтского мемориала будет поднята, вероятно, на заседании рабочей группы в ноябре.