Москва, 24 октября, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, предусматривающий продление моратория на направление страховых взносов на выплату накопительной части пенсии ещё на год, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Речь идет о заморозке до 2022 года включительно выплат накопительной части пенсии. Заморозка этой части пенсий действует в РФ с 2014 года, но текущая версия закона предполагает, что мораторий действует до конца 2021 года. Вместе с тем правительство предлагает продлить заморозку ещё на год — такие параметры уже заложены в расчеты параметров проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы.

По расчётам правительства, реализация законопроекта приведёт к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, который направляется из госбюджета в Пенсионный фонд, на 634,8 млрд рублей.