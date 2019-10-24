Иркутск, 24 октября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Приоритеты при ликвидации ущерба от деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината были поставлены изначально неверно. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

По его словам, отходы БЦБК накапливались в картах полвека, и оставаясь там они не наносят непоправимого вреда Байкалу. Однако, как ранее не раз отмечалось, в местности есть опасность возникновения селей, которые могут разрушить хранилища и снести их содержимое в Байкал.

«С прошлого года многолетнее маловодье на Байкале сменилось многоводьем. Осадки увеличились, соответственно, увеличился риск селей. Поэтому приоритетной задачей должны стать меры по селезащите», — заявил он.

Проведённые ранее работы в этом направлении, эколог назвал необходимыми, но совершенно недостаточными. При этом часть вредных веществ из накопителей всё же попадает в Байкал, стекая после дождей или при таянии снега.

«Вторая задача состоит в том, чтобы сделать водоотвод и очищать стекающую воду до нормативных значений», — отметил эколог.

Если эти две задачи будут решены, то дорогостоящая переработка шлам-лигнина, о чём говорится в указе президента, может и не понадобиться.

«На мой взгляд, перерабатывать уже лежащие в картах отходы нет острой необходимости. Если они останутся на месте, если мы будем очищать стекающую с них воду, то они могут продолжать лежать дальше», — заключил Игорь Шкрадюк.

Ещё десять лет назад сообщалось, что там, где уровень грунтовых вод находится ниже поверхности, шлам-накопители успешно зарастают лесом. Таким образом, по мнению эколога, если наладить дренаж, то хранилища естественным образом зарастут лесом. Впоследствии необходимо будет лишь контролировать содержание ртути в грибах и ягодах и следить, чтобы местные жители не собирали их.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иркутские парламентарии пришли к выводу, что задача по рекультивации отходов БЦБК не только не выполнена, но и нет реальных предпосылок для ее решения в ближайшей перспективе. Депутат Госдумы обратился в СКР проверить расходование средств по очистке озера Байкал правительством Иркутской области и подрядчиком.

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