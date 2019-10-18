Иркутск, , 08:14 — REGNUM К неутешительному выводу пришёл спикер Иркутского областного Законодательного собрания Сергей Сокол, осмотрев ёмкости, в которых хранятся не менее 220 тысяч тонн ядовитых отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Судя по официальной публикации, он заявил, что поставленная президентом РФ задача по рекультивации отходов БЦБК не только не выполнена, но и нет реальных предпосылок для ее решения в ближайшей перспективе. Поэтому в очередной раз работу по организации этой деятельности берет на себя высшее руководство страны.

«Еще раз подчеркну, в 500 метрах от Байкала — сотни тонн черного щёлока. Кроме этого, высока вероятность схода селей. Если все это попадет в озеро, случится настоящая катастрофа», — заявил Сокол.

Он также напомнил, что 12 сентября 2019 года по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению Владимир Путин утвердил перечень из 12 поручений. Шесть из них предстоит исполнить правительству Иркутской области до 1 января 2020 года. Но у Сергея Сокола нет уверенности, что всё необходимое будет сделано.

«Учитывая динамику продвижения в региональном правительстве всего, что касается БЦБК, а точнее её отсутствие, мы, как представительный орган, не можем не взять исполнение данных поручений на особый контроль совместно с надзорными органами», — заявил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, закрытие которого началось в 2013 году, расположен на южном побережье озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области. В 2017 году АО «Росгеология» заключила госконтракт по разработке проекта ликвидации объектов накопленного вреда БЦБК, но разработка провалилась. Были потрачены огромные деньги.

В июне 2018 года, выступая с докладом на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ в Иркутске, генпрокурор России Юрий Чайка отмечал, что фактическое обезвреживание отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината до сих пор не ведётся. О том же самом в июле 2019 года говорил председатель комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») на пресс-конференции «Защита Байкала: экологические угрозы и пути решения проблем». По его словам, проект 2017 года нереализуем, но Министерством природных ресурсов и экологии РФ создана рабочая группа, которая занимается разработкой нового проекта.

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