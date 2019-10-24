Конкурентоспособность университетов РФ: проверит Медведев — трансляция
На встречу с Медведевым приглашены вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Михаил Котюков,президент Российской академии наук Александр Сергеев, а также эксперты и ректоры российских университетов, которые участвуют в проекте 5−100.
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Проект 5−100 выполняется в соответствии с поставленной в майском указе 2012 года президентом России Владимиром Путиным задачей, чтобы к 2020 году не менее пяти отечественных вузов вошли в первую сотню ведущих мировых университетов.
В рамках проекта 5−100 утверждены план мероприятий по развитию конкурентоспособности ведущих российских вузов и меры их государственной поддержки. В 2013 и 2015 годах были проведены конкурсы на получение господдержки, по итогам которых отобран 21 университет.
Основными международными рейтингами, на которые ориентированы победители конкурсов, являются QS, Times Higher Education (THE), ARWU. По сообщению ТАСС, в институциональном рейтинге QS представительство университетов — победителей конкурсов расширилось с 13 в 2015 году до 16 в 2019-м; в отраслевые рейтинги QS в 2019 году вошли 13 таких вузов, а в предметные — 15 (из них пять — в первую сотню). В рейтинге THE в 2019 году представлено 19 университетов-победителей против 9 в 2015-м. В институциональный рейтинг ARWU сейчас входят девять вузов из списка победителей конкурсов, в предметный — 11 (пять из них вошли в сотню лидеров).
На сегодняшний день в целом по сети образовательных организаций высшего образования в международных рейтингах представлено 48 российских университетов, сообщает ТАСС.
Лидером является Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, входящий в 2019 году в топ-100 институциональных рейтингов ARWU и QS, занимая соответственно 87-ю и 84-ю позиции, а также в топ-200 институционального рейтинга THE (189-я позиция).
Цель Проекта 5−100 — максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ, сказано на официальном сайте проекта.
Сегодняшнее заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Совет Проекта 5−100) — уже 12-е по счёту.
На предстоящем заседании Совет рассмотрит отчеты университетов — участников Проекта 5−100 о реализации ими планов мероприятий по реализации программ повышения конкурентоспособности («дорожных карт»). По итогам заседания Совета для Министерства науки и высшего образования Российской Федерации будут подготовлены рекомендации по оказанию государственной поддержки университетам в 2020 году.
Другим вопросом повестки заседания является подготовка к проведению в следующем году конкурсного отбора ведущих университетов, которые с 2021 года станут получателями государственной поддержки, направленной на повышение их глобальной конкурентоспособности.
По итогам заседания Совета эксперты дадут рекомендации по корректировке перечня требований к конкурсному отбору университетов в 2020 году.
Отбор будет проводиться в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)». В течение 2020 года будет обновлена нормативная база, регламентирующая предоставление университетам государственной поддержки (включая условия и критерии отбора), а также состав совета.
Ожидается, что по итогам конкурса господдержку получат не менее 30 университетов — по одному или более в каждом федеральном округе и не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации.
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков отметил важность государственной поддержки для создания условий, призванных обеспечить дальнейшее повышение конкурентоспособности российских университетов и их превращение в центры передовых научных исследований и разработок.
«Важно, чтобы университеты развивали не только те области, где они уже имеют сложившуюся репутацию, но и осваивали новые научные направления», — подчеркнул Михаил Котюков.
21 российский университет — участник Проекта 5−100 и победитель конкурса отбора на предоставление государственной поддержки. Эти университеты отчитываются о выполнении своих программ повышения конкурентоспособности перед международным Советом и Министерством образования и науки Российской Федерации.
Важными условиями предоставления университетам субсидии является выполнение ими планов мероприятий «дорожных карт», в том числе вхождение в мировые рейтинги университетов, а также обеспечение университетами софинансирования из внебюджетных средств.
Уровень Северного (Арктического) федерального университета глава Счетной палаты РФ минувшим летом оценил глава Счетной палаты РФ и член попечительского совета вуза Алексей Кудрин. Он признал, что университет не получил должных ресурсов, но смог войти в 20-ку лучших вузов страны.
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Северный (Арктический) университет занял 57 место в рейтинге российских вузов по версии RUR: Russian Universities Ranking 2019. В рейтинге приняли участие 74 российских университета из 31 региона.
Российские вузы должны продолжать работать над привлечением иностранных студентов на свои программы обучения. Об этом 24 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ.
«Я считаю, что точно наше образование способно большее количество иностранцев учить», — заявил Медведев.
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В 2019 году в число различных глобальных международных рейтингов попали 48 российских университетов. Об этом 24 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ.
«В 2012 году до запуска проекта в различные рейтинги — отраслевые, предметные, институциональные — входило 15 наших университетов. В этом году их уже 48, в том числе 19 победителей проекта. Само по себе такое движение, конечно, позитивно», — заявил Медведев.
Подробности в материале: Медведев отметил успехи российских вузов в глобальных рейтингах
В правительстве проработают вопрос расширения финансовой поддержки вузам по проекту 5−100, который направлен на улучшение позиций российских вузов в глобальных рейтингах. Об этом 24 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ.
«Я дал поручение проработать вопрос об увеличении финансовой поддержки. Это нужно сделать. Необходимо также обновить критерии отбора вузов, которые получат эти деньги», — заявил Медведев.
Подробности в материале: Проект 5−100: Медведев поручил увеличить финансовую поддержку вузам
Проект «5−100» по созданию условий для вхождения российских вузов в ведущие глобальные рейтинги будет расширен до 30 университетов. Об этом 24 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ.
«Мы планируем расширить число участников, вы знаете об этом, с 21 до 30 университетов», — заявил Медведев.
Читайте подробнее: Медведев: проект «5−100» будет расширен до 30 университетов
В рамках реализации Проекта 5−100 Санкт-Петербургский политех добился значительных успехов в международной научно-исследовательской и образовательной деятельности.
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Среди участников проекта 5−100 Казанский федеральный университет демонстрирует одну из лучших динамик в продвижении. В международных рейтингах университет вырос на 260 позиций, став одним из первых российских вузов по охвату предметов и областей.
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Нижегородский государственный университет имени Лобачевского вошел в рейтинг лучших университетов мира U.S. News Best Global Universities 2020.
По словам врио ректора Кирилла Маркова, значимых результатов в мировом масштабе университету позволяет достигать развитие прорывных направлений в науке и технологиях.
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