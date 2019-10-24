Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретится сегодня, 24 октября, с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Глава правительства намерен обсудить выполнение так называемого Проекта 5−100, согласно которому к 2020 году не менее пяти отечественных вузов должны войти в первую сотню ведущих мировых университетов. В рамках проекта господдержку получил 21 университет. О ходе встречи и самом проекте — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

12:03 24.10.2019 На встречу с Медведевым приглашены вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Михаил Котюков,президент Российской академии наук Александр Сергеев, а также эксперты и ректоры российских университетов, которые участвуют в проекте 5−100. Читайте также: Проект 5−100: Медведев оценит рост конкурентоспособности российских вузов

12:04 24.10.2019 Проект 5−100 выполняется в соответствии с поставленной в майском указе 2012 года президентом России Владимиром Путиным задачей, чтобы к 2020 году не менее пяти отечественных вузов вошли в первую сотню ведущих мировых университетов.

12:06 24.10.2019 В рамках проекта 5−100 утверждены план мероприятий по развитию конкурентоспособности ведущих российских вузов и меры их государственной поддержки. В 2013 и 2015 годах были проведены конкурсы на получение господдержки, по итогам которых отобран 21 университет.

12:08 24.10.2019 Основными международными рейтингами, на которые ориентированы победители конкурсов, являются QS, Times Higher Education (THE), ARWU. По сообщению ТАСС, в институциональном рейтинге QS представительство университетов — победителей конкурсов расширилось с 13 в 2015 году до 16 в 2019-м; в отраслевые рейтинги QS в 2019 году вошли 13 таких вузов, а в предметные — 15 (из них пять — в первую сотню). В рейтинге THE в 2019 году представлено 19 университетов-победителей против 9 в 2015-м. В институциональный рейтинг ARWU сейчас входят девять вузов из списка победителей конкурсов, в предметный — 11 (пять из них вошли в сотню лидеров).

12:33 24.10.2019 На сегодняшний день в целом по сети образовательных организаций высшего образования в международных рейтингах представлено 48 российских университетов, сообщает ТАСС. Лидером является Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, входящий в 2019 году в топ-100 институциональных рейтингов ARWU и QS, занимая соответственно 87-ю и 84-ю позиции, а также в топ-200 институционального рейтинга THE (189-я позиция).

12:47 24.10.2019 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Владимир Югасов © ИА REGNUM

13:08 24.10.2019 Цель Проекта 5−100 — максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ, сказано на официальном сайте проекта.

13:10 24.10.2019 Сегодняшнее заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Совет Проекта 5−100) — уже 12-е по счёту.

13:11 24.10.2019 На предстоящем заседании Совет рассмотрит отчеты университетов — участников Проекта 5−100 о реализации ими планов мероприятий по реализации программ повышения конкурентоспособности («дорожных карт»). По итогам заседания Совета для Министерства науки и высшего образования Российской Федерации будут подготовлены рекомендации по оказанию государственной поддержки университетам в 2020 году.

13:11 24.10.2019 Другим вопросом повестки заседания является подготовка к проведению в следующем году конкурсного отбора ведущих университетов, которые с 2021 года станут получателями государственной поддержки, направленной на повышение их глобальной конкурентоспособности.

13:11 24.10.2019 По итогам заседания Совета эксперты дадут рекомендации по корректировке перечня требований к конкурсному отбору университетов в 2020 году.

13:12 24.10.2019 Отбор будет проводиться в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)». В течение 2020 года будет обновлена нормативная база, регламентирующая предоставление университетам государственной поддержки (включая условия и критерии отбора), а также состав совета.

13:12 24.10.2019 Ожидается, что по итогам конкурса господдержку получат не менее 30 университетов — по одному или более в каждом федеральном округе и не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации.

13:13 24.10.2019 Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков отметил важность государственной поддержки для создания условий, призванных обеспечить дальнейшее повышение конкурентоспособности российских университетов и их превращение в центры передовых научных исследований и разработок. «Важно, чтобы университеты развивали не только те области, где они уже имеют сложившуюся репутацию, но и осваивали новые научные направления», — подчеркнул Михаил Котюков.

13:16 24.10.2019 21 российский университет — участник Проекта 5−100 и победитель конкурса отбора на предоставление государственной поддержки. Эти университеты отчитываются о выполнении своих программ повышения конкурентоспособности перед международным Советом и Министерством образования и науки Российской Федерации. Важными условиями предоставления университетам субсидии является выполнение ими планов мероприятий «дорожных карт», в том числе вхождение в мировые рейтинги университетов, а также обеспечение университетами софинансирования из внебюджетных средств.

13:30 24.10.2019 Участники проекта 5−100. Карта ведущих российских университетов. Скриншот с сайта 5top100.ru

13:53 24.10.2019 Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). 5top100.ru

14:14 24.10.2019 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). 5top100.ru

14:56 24.10.2019 Уровень Северного (Арктического) федерального университета глава Счетной палаты РФ минувшим летом оценил глава Счетной палаты РФ и член попечительского совета вуза Алексей Кудрин. Он признал, что университет не получил должных ресурсов, но смог войти в 20-ку лучших вузов страны. Подробнее: «Выше среднего»: Кудрин оценил уровень САФУ

14:58 24.10.2019 Университет ИТМО. 5top100.ru

15:00 24.10.2019 Северный (Арктический) университет занял 57 место в рейтинге российских вузов по версии RUR: Russian Universities Ranking 2019. В рейтинге приняли участие 74 российских университета из 31 региона.

15:04 24.10.2019 Северный (Арктический) федеральный университет. minobrnauki.gov.ru

16:39 24.10.2019 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина). 5top100.ru

16:57 24.10.2019 Российские вузы должны продолжать работать над привлечением иностранных студентов на свои программы обучения. Об этом 24 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ. «Я считаю, что точно наше образование способно большее количество иностранцев учить», — заявил Медведев. Читайте также: Медведев призвал российские вузы привлекать больше иностранных студентов

17:05 24.10.2019 В 2019 году в число различных глобальных международных рейтингов попали 48 российских университетов. Об этом 24 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ. «В 2012 году до запуска проекта в различные рейтинги — отраслевые, предметные, институциональные — входило 15 наших университетов. В этом году их уже 48, в том числе 19 победителей проекта. Само по себе такое движение, конечно, позитивно», — заявил Медведев. Подробности в материале: Медведев отметил успехи российских вузов в глобальных рейтингах

17:08 24.10.2019 Встреча Дмитрия Медведева с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России. government.ru

17:20 24.10.2019 В правительстве проработают вопрос расширения финансовой поддержки вузам по проекту 5−100, который направлен на улучшение позиций российских вузов в глобальных рейтингах. Об этом 24 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ. «Я дал поручение проработать вопрос об увеличении финансовой поддержки. Это нужно сделать. Необходимо также обновить критерии отбора вузов, которые получат эти деньги», — заявил Медведев. Подробности в материале: Проект 5−100: Медведев поручил увеличить финансовую поддержку вузам

17:34 24.10.2019 Проект «5−100» по созданию условий для вхождения российских вузов в ведущие глобальные рейтинги будет расширен до 30 университетов. Об этом 24 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ. «Мы планируем расширить число участников, вы знаете об этом, с 21 до 30 университетов», — заявил Медведев. Читайте подробнее: Медведев: проект «5−100» будет расширен до 30 университетов

17:54 24.10.2019 В рамках реализации Проекта 5−100 Санкт-Петербургский политех добился значительных успехов в международной научно-исследовательской и образовательной деятельности. Читайте подробнее: В Петербурге объяснили успех Политеха в рейтингах вузов

18:08 24.10.2019 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ). 5top100.ru

19:16 24.10.2019 Среди участников проекта 5−100 Казанский федеральный университет демонстрирует одну из лучших динамик в продвижении. В международных рейтингах университет вырос на 260 позиций, став одним из первых российских вузов по охвату предметов и областей. Читайте также: Казанский университет присутствует в 57 мировых рейтингах вузов

19:29 24.10.2019 Казанский федеральный университет (КФУ). 5top100.ru

20:08 24.10.2019 Нижегородский государственный университет имени Лобачевского вошел в рейтинг лучших университетов мира U.S. News Best Global Universities 2020. По словам врио ректора Кирилла Маркова, значимых результатов в мировом масштабе университету позволяет достигать развитие прорывных направлений в науке и технологиях. Читайте также: ННГУ имени Лобачевского вошел в рейтинг лучших университетов мира 2020