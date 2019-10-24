Баргузинский район, Бурятия, 24 октября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. В Бурятии прокурорам удалось остановить вырубку 2,5 млн кубометров особо ценного леса в Центральной экологической зоне Байкала. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

Ван Гог. Продажа леса. Аукцион

Арендатор трёх крупных участков в Усть-Баргузинском лесничестве площадью более 50 тыс. га, что составило четверть всей территории учреждения, подготовил проекты освоения лесов. Документы были одобрены в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), а также получили положительные заключения экспертизы.

«Исходя из содержания проектов, юридическому лицу предоставлено право на вырубку 2 513 700 куб. м защитных лесов до 2027 года», — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура подала иск в суд с требованием признать проекты освоения лесов недействительными. Отмечается, что проведение рубок в границах Центральной экологической зоны запрещено. Судья согласился с доводами истца и признал незаконными приказы РАЛХ.

Тем не менее арендатор и агентство в настоящее время пытаются оспорить судебное решение, «приводятся доводы о проведении рубок ухода во благо леса, отсутствии негативного влияния на окружающую среду».

Напомним, действующий глава агентства лесного хозяйства Бурятии Александр Мартынов ранее стал фигурантом уголовного дела. Как сообщало ИА REGNUM, чиновника подозревают в передаче лесного участка на Байкале под сплошные вырубки, повлёкшие за собой ущерб в 11,5 млн рублей и невосполнимый вред природе. А неделю назад в здании учреждения прошли обыски и изъяты документы для проверки информации о других подобных действиях главы ведомства.

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