Москва, 24 октября, 2019, 09:38 — ИА Регнум. В России большинство жителей не откладывают деньги впрок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

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Так, согласно исследованию, совсем не делают сбережений 69% граждан страны. Из них половина (51%) отметили, что в ближайший год они не смогут накопить средства, пишет ТАСС. При этом 21% опрошенных уверены, что в ближайшее время вероятность отложить деньги только снизится.

Отмечается, что при росте количества граждан, которые в настоящее время имеют накопления (с 27% в 2016 году до 31% в 2019-м), сократилась сумма, которую россияне считают сбережениями. Так, если в 2013 году этот показатель составлял 200 тыс. рублей, то в текущем году снизился почти в два раза — до 101 тыс. рублей.

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Опрос показал, что хранить сбережения, по мнению жителей России, лучше не в банке, а наличными деньгами. С 2015 года число уверенных в этом граждан выросло с 25% до 32%.

Добавим, что участие в опросе, который проводился в октябре, приняли 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 50 регионах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённому специалистами Научно-технического центра «Перспектива», наиболее частая статья расходов, на которые в основном копит население России, — это на «чёрный день» (23,9%). Также откладывают люди на путешествие, покупку квартиры и бытовой техники, обучение детей. При этом 59% опрошенных предпочитают хранить свои сбережения в виде наличных денег «под подушкой», и только 30% граждан страны хранят свои накопления в банках.