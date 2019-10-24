Якутск, 24 октября, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Алмазодобывающая компания АЛРОСА с начала года добыла 29,7 млн карат алмазов, увеличив показатели в сравнении с 2018 годом на 12,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Рост показателей руководство компании объясняет запуском Верхне-Мунского месторождения в Якутии осенью 2018 года, а также пятикратным увеличением добычи на Ботуобинской трубке Нюрбинского ГОКа за счёт реализации проектов по повышению эффективности», — пишут NEDRADV.

Выручка от продаж алмазов уменьшилась на 34% — до 2,4 млрд долларов США по причине снижения спроса и цены реализации. Всего продано 25,3 млн карат алмазов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Нерюнгринском горно-обогатительном комбинате АЛРОСА добыла алмаз, внутри которого был ещё один алмаз.

Уникальная находка весит 0,6 карата, диаметр — 5 мм.