Якутск, , 03:22 — REGNUM Работники АЛРОСА обнаружили уникальную находку — при сортировки камней им попался алмаз внутри которого был ещё один алмаз. Кристалл добыт в Якутии на Нерюнгринском горно-обогатительном комбинате, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: АЛРОСА уходит на сверхглубокие горизонты за добычей алмазов в Якутии

Подобный кристалл ещё никому в мире не попадался, говорят в компании.

«При детальном изучении алмаза установили, что внутри кристалла находится углубление, в котором находится ещё один алмаз», — пояснил директор НИГП, доктор геолого-минералогических наук Александр Толстов.

Уникальная находка весом в 0,6 карата, диаметр — 5 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, АЛРОСА в Якутии, в Мирнинском районе намерена добывать алмазы на сверхглубоких горизонтах кимберлитовой трубки «Интернациональная».

АЛРОСА в августе на аукционе в Нью-Йорке продала почти 100 алмазов, весом 1532 карата на 7 млн долларов.