Москва, 24 октября, 2019, 06:23 — ИА Регнум. Председатель комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о необходимости проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология», которые имеют прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал, пишут «Известия».

Байкал

Речь идет о выполнении работ по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы». Парламентарий не исключает, что государству мог быть причинён особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.

Напомним, на протяжении почти 50 лет ядовитые отходы БЦБК свозили в специальные карты-накопители, расположенные на берегах Байкала. Заняться их ликвидацией, согласно контракту, должна была АО «Росгеология», но спустя несколько недель эта фирма привлекла к выполнению работ ООО «РГ-Экология».

»Когда мы начали проверять, это оказалась контора с уставным капиталом 10 тыс. рублей. У нее не было ни штата, ни компетенции, ни опыта работы, ни технологий. Вообще ничего», — пояснил Владимир Бурматов.

По его мнению, следственным органам необходимо провести проверку на основании сразу трёх статей Уголовного кодекса: «Мошенничество», «Присвоение или растрата» и «Халатность».

»Это полное безобразие. Еще несколько лет назад Минприроды выбрало единственным исполнителем этого контракта АО «Росгеология», которое получило федеральные деньги и только потом начало думать, что делать с отходами. Технологий у него не было, поэтому они ничего не смогли сделать», — пояснил эколог. Митволь не исключил, что «охота за деньгами» продолжается и сейчас, но способа обезвреживания вредных накоплений никто не предлагает.

Как уже сообщалоИА REGNUM, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, закрытие которого началось в 2013 году, расположен на южном побережье озера Байкал, в Слюдянском районе Иркутской области. Ещё в июне 2018 года генеральный прокуратур Юрий Чайка отмечал, что фактическое обезвреживание отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината до сих пор не ведётся. О том же самом заявил на днях иркутский спикер Сергей Сокол. По его словам, задача по рекультивации отходов БЦБК не только не выполнена, но и нет реальных предпосылок для её решения в ближайшей перспективе.

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