Новосибирск, 24 октября, 2019, 04:13 — ИА Регнум. Главное управление МЧС РФ по Новосибирской области приступило к усилению контроля за безопасностью на водоемах в зимний период. Спасатели уже выступили с инициативой увеличить штрафы за несанкционированный выезд на лёд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

sovraskin Провалившийся под лёд автомобиль

«Наблюдаются первые заморозки, и, как правило, при появлении первого льда рыбаки пробуют выходить на водоемы. Основная масса происшествий на неокрепшем льду приходится на ноябрь — начало декабря», — прокомментировал исполняющий обязанности главного государственного инспектора по маломерным судам региона Юрий Карпов.

Штрафы ведомство предлагает увеличить почти вдвое. Предложение направлено в областное правительство. В ближайшее время инициатива об увеличении штрафов с нынешних 300—1 тыс. рублей до 500—2 тыс. рублей будет рассмотрена на законодательном уровне.

По итогу прошлого зимнего периода на рыбаков за выезд на лёд вне ледовых переправ было заведено 170 административных дел.