Вашингтон, 24 октября, 2019, 04:03 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп равнодушен к проблемам среднего класса в стране, заявил кандидат в президенты США и бывший вице-президент страны Джо Байден в ходе своего выступления в Пенсильвании, сообщает агентство Reuters.

U.S. Marine Corps Дональд Трамп, Джо Байден и Барак Обама

«Не думаю, что Дональд Трамп способен это понять — у него, видимо, совсем нет чувства сострадания», — заявил он.

Также он обвинил Трампа в «разбазаривании» сильной экономики США, якобы доставшейся ему от экс-президента Барака Обамы, при котором Байден занимал должность вице-президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что избрание Дональда Трампа на второй срок может привести к распаду НАТО. По его мнению, это приведет к серьезным проблемам для Соединенных Штатов.