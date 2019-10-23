Москва, 24 октября, 2019, 01:40 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддался на угрозы США, однако прекратил военную операцию после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, отметил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«В понедельник, выступая в Стамбуле, Эрдоган дал понять, что не поддастся на угрозы и санкции. Во вторник, после встречи с Путиным в Сочи, заявил о прекращении военной операции. Ощутите разницу между реакцией Анкары на силовое давление и ее реакцией на дипломатию. Фактор Путина», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября российский президент Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов и согласован режим патрулирования сирийской границы.