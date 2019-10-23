Казань, 23 октября, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Двое погибших были обнаружены пожарными при ликвидации возгорания в одной из квартир девятиэтажного дома в Казани. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарии.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Информация о пожаре в жилом девятиэтажном доме, расположенном на проспекте Ямашева в Казани, поступила в региональное ведомство в 20:24 мск 23 октября. Возгорание произошло в квартире на девятом этаже.

Ликвидация открытого горения была объявлена в 20:39 мск, площадь горения составила три кв. метра. После ликвидации возгорания на месте пожара спасателями были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни. По предварительной информации, это были муж и жена, оба 1941 года рождения.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства пожара, приведшего к гибели людей. На месте пожара работают дознаватели государственного пожарного надзора.

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