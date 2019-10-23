Ставрополь, , 12:38 — REGNUM Пожилая женщина-инвалид погибла при пожаре в станице Старопавловской в Кировском городском округе Ставрополья. По данному факту организована доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM 23 октябре в краевом управлении СК РФ.

По предварительным данным, ночью 21 октября в станице Старопавловской началось возгорание частного дома. Случилось оно из-за короткого замыкания проводки в подсобном помещении.

В доме проживала пожилая супружеская пара. В результате пожара погибла 62-летняя хозяйка дома, являвшаяся инвалидом. Ее мужа успел вытащить из огня сосед.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

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