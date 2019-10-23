Москва, 23 октября, 2019, 21:55 — ИА Регнум. 24 октября в Еврейском музее и центре толерантности открывается выставка-инсталляция «Невавилонская библиотека» — проект архитектора Александра Бродского и критика Анны Наринской, посвященный опыту чтения и памяти. Об этом сообщает издание «Горький».

Jewish-museum.ru

Согласно интервью, которое один из авторов выставки Анна Наринская дала издателю «Горького» Борису Куприянову, «Невавилонская библиотека» станет глубокой попыткой рефлексии на тему личного читательского опыта. На выставке будет представлена инсталляция из сотен книжных томов, каждый из которых играет важную роль в читательской биографии Наринской: канонические романы русской классики, современное бульварное чтиво, детские сказки, поваренные книги.

В создании проекта также принимали участие архитекторы Надя Корбут и Кирилл Асс. «Невавилонская библиотека» посвящена памяти поэта и переводчика Григория Дашевского.