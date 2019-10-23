Лос-Анджелес, США, 23 октября, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Кинокомпания Warner Bros. планирует представить нового Бэтмена для вселенной, которой положил начало фильм «Джокер» Тодда Филлипса. Об этом 23 октября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Цитата из к/ф «Бэтмен: Начало». реж Кристофер Нолан. 2005. США Бэтмен

Источники издания сообщают, что Warner Bros. работает над продолжением картины. Таким образом, во вселенной, где Джокера играет Хоакин Феникс, может появиться свой Тёмный Рыцарь. Отмечается, что это будет «полноценный Бэтмен», а не «ещё один молодой Брюс Уэйн».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фанаты фильма «Джокер» разозлили людей, проживающих в Бронксе (район Нью-Йорка). Они стали постоянно фотографироваться на известной лестнице, показанной в фильме, и мешать жизни местных жителей.