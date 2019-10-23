Вашингтон, 23 октября, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Властям США следовало бы более интенсивно заниматься евроинтеграцией Молдавии, и для этих целей, а также для сдерживания России следовало бы разместить в этой стране американскую военную базу. Об этом сказано в докладе американского исследовательского центра RAND, посвященном стратегии безопасности в Черном море.

Ministry of Defense of Ukraine Молдавские Хаммеры во время учений

В докладе отмечается. что мощь российского Черноморского флота неуклонно растет, тогда как власти США не могут наращивать свое военное присутствие в Черном море из-за действующих ограничений конвенции Монтрё и отдаленности региона от основных американских баз.

Наращиваемая российская мощь, по мнению экспертов RAND, создает угрозы для стран Черноморского региона и, в частности, для Молдавии.

Так, Россия активно поддерживает Приднестровье и недавно возобновила военное сотрудничество с Молдавией. В эту страну приезжал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, а также в Молдавию будут отправлены российские военные специалисты.

В итоге RAND предлагает американским властям уделять Молдавии больше внимания и способствовать наращиванию интеграции этой страны в Европейский союз и НАТО.

Для этого предлагается создать на территории Молдавии американскую военную базу. Сделать это стратеги RAND предлагает хитро: втянуть Молдавию в какие-нибудь военные учения, так, чтобы на молдавской территории были американские войска, а затем сделать так, чтобы они там «задержались» под предлогом «российской угрозы».