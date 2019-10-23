Салоники, Греция, 23 октября, 2019, 19:29 — ИА Регнум. 22 октября, выступая с официальной речью в Салониках, премьер-министр Греции Кириа́кос Мицота́кис заявил, что его страна выступает за расширение ЕС на страны Западных Балкан, поскольку это важный демократический стимул модернизации для соседних с ней государств и решения проблем в двусторонних отношениях.

European People's Party Кириакос Мицотакис

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мицотакис призвал Албанию не нарушать права греческого меньшинства.

Также греческий политик подчеркнул, что хотя он сам и его партия негативно относятся к Преспанскому соглашению с Северной Македонией, он не намерен идти на авантюры и нарушать условия соглашения, поскольку это бы угрожало стабильности страны — Мицотакис назвал данный подход «патриотическим реализмом».