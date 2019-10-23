Могадишо, 23 октября, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Военные ВМС Евросоюза, действующие у берегов Сомали в рамках операции ATALANTA, спасли группу сомалийских солдат, которые находились на борту лодки, вышедшей из строя по техническим причинам, примерно в 60 километрах к северу от района Адале в регионе Средняя Шабелле. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

CSDP EEAS Фрегат ESPS CANARIAS

Испанский фрегат, действующий под эгидой миссии Евросоюза, сразу же отправился на помощь лодке с сомалийскими военными после того, как солдаты столкнулись с технической проблемой и запросили срочной помощи. В заявлении для прессы ВМС Евросоюза сообщалось, что в рамках сотрудничества между сомалийским военно-морским флотом и миссией ATALANTA было решено помочь терпящим бедствие силам сомалийского военно-морского флота в решении технических проблем, отправив на помощь испанский фрегат, который находился недалеко от побережья Сомали.

Командующий операцией ATALANTA Антонио Планелс Палау заявил, что морская группа во главе с испанским фрегатом ESPS Canarias немедленно отреагировала на запрос сомалийцев. Палау также отметил, что миссия ATALANTA призвана обеспечить безопасность сомалийского побережья, добавив, что они рады тому, что сомалийских солдат удалось благополучно спасти.

Миссия ВМС Евросоюза в Сомали действует в южном Красном море, Аденском заливе и значительной части Индийского океана, защищая прибрежные воды государств от пиратства.