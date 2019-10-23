Вашингтон, 23 октября, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Меморандум, выработанный президентами России и Турции — Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом — о совместном урегулировании на северо-востоке Сирии, стал крупнейшим внешнеполитическим провалом для США, заявляет 23 октября телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

По мнению телеканала, договорённости Москвы и Анкары унизительны для США, так как демонстрируют, что для Вашингтона нет места в процессе формирования будущего Сирии.

«Это соглашение сделало Вашингтон крупнейшим геополитическим неудачником. Быстрый вывод американских войск, бросивших курдов перед угрозой турецкого удара, стал настоящим подарком для Путина», — сообщает CNN.

Одновременно USA Today цитирует сенатора от Демократической партии Боба Менендеса, заявившего о том, что «стал понятен отход США на второй план».

Американские СМИ наперебой обвиняют президента США Дональда Трампа в хаотичности и проигрышности его ближневосточной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября после шестичасовых переговоров в Сочи президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган выработали меморандум о путях урегулирования ситуации на севере Сирии.

Основным содержанием документа заявлена приверженность единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики при обеспечении национальной безопасности Турции.

Российско-турецкий меморандум фактически остановил турецкую военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, проводившуюся Анкарой против сирийских курдов.