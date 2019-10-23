В Германии отреагировали на договорённости Путина и Эрдогана по Сирии
Берлин, 23 октября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Германия собирается провести обсуждение меморандума по Сирии между Россией и Турцией с партнерами по Евросоюзу, а также с Москвой и Анкарой. Об этом 23 октября сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
По слова Зайберта, Берлин проанализирует детали соглашения между Россией и Турцией по Сирии, многие вопросы из которого, по мнению официального представителя правительства ФРГ, остаются открытыми.
«Эти важные вопросы мы вместе с европейскими партнерами будет обсуждать с Россией и Турцией», — заявил Штеффен Зайберт. Также он подчеркнул, что решение кризиса в Сирии «не ограничивается Россией и Турцией» и отметил, что Европа должна также работать над данной ситуацией.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ опубликовало на своем официальном сайте карту с отражёнными на ней основными положениями меморандума по Сирии между Россией и Турцией.