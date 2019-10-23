Москва, 23 октября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Глава ПФР Антон Дроздов рассказал о ежегодной индексации страховых пенсий по старости, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Если говорить об индексации пенсий и пособий, которые заложены в бюджет, хотел бы отметить, что с точки зрения страховых пенсий учтены поручения президента… И все три года — 2020-й, 2021-й, 2022-й — индексация пенсий осуществляется темпами выше инфляции», — заявил Дроздов в ходе пленарного заседания Госдумы.

В частности, рассказал глава фонда, в 2020 году — повышение предполагается на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%, в 2022-м — на 5,9%.

«При этом в среднем индексация страховой пенсии осуществляется на сумму не меньше 1 тыс. рублей», — уточнил Дроздов.

«В целом за три года пенсии увеличатся с 16,4 тыс. рублей до 18,3 тыс., а по сравнению с 2019 годом общий рост пенсий будет 18,3%», — резюмировал он.