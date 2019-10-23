Токио, 23 октября, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Японская автокомпания Nissan представила на Токийском автосалоне концепт электрического кроссовера Ariya. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Nissan Nissan Ariya

Концепт получил два электродвигателя и системы помощи водителю. Причем внешний облик Ariya был полностью переработан, что говорит о новой эре японской марки, говорится в сообщении.

Ariya получил схожие черты с концепт-каром Nissan IMx, который был представлен в Токио в 2017 году. Так, кроссовер получил радиаторную решетку с фирменным V-образным элементом, который символизирует движение, необычную оптику в форме лезвия и короткие свесы.

В компании не исключают, что концепт Nissan Ariya получит серийную версию.

«Концепт-кар Ariya воплощает прочный союз дизайна и конструирования. Это очередной этап будущего стилистического языка Nissan, возникший в связи с тем, что наша компания вступает в новую эру, переходя на следующий этап эволюции», — сообщил исполнительный директор Nissan Ясухиро Ямаучи (Yasuhiro Yamauchi).

Напомним, на авторынке Японии 15 ноября 2019 года появится новая специальная версия фургона Nissan Serena под названием Autech.

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