Санкт-Петербург, 23 октября, 2019, 12:40 — ИА Регнум. В Ленинградской области существующую потребность в медицинских специалистах, особенно узкого профиля, хотят удовлетворить при помощи договоров на целевую подготовку молодых кадров.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

В 2019 году почти двести будущих врачей и фельдшеров приступили к обучению в ведущих медицинских вузах Санкт-Петербурга, предварительно заключив договоры с государственными медицинскими организациями Ленинградской области на целевую подготовку.

В частности, заключены договоры на целевую подготовку по специальностям анестезиология-реаниматология, акушерство-гинекология, кардиология, офтальмология, оториноларингология, хирургия, общая врачебная практика, онкология, детская онкология, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение.

Всего в настоящее время в медицинских вузах обучается более 800 «целевиков» из Ленобласти, в 2019 году более 80 человек заканчивают обучение по программам специалитета и ординатуры, из них 50 будут врачами узких специальностей.

Для «целевиков», обучающихся по медицинским специальностям, в Ленобласти учреждена именная стипендия. В 2018 годы ее получили 466 студентов, 97 ординаторов. В 2019 году выплаты произведены еще большему количеству студентов. В 2018 году по программе «Земский доктор» оказаны меры социальной поддержки 157 врачам и 63 фельдшерам.

Добавим, что среднемесячная зарплата врачей в учреждениях, подведомственных органам исполнительной власти Ленинградской области, в 2018 году составила 79 713 рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.