Владивосток, 23 октября, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Проектом бюджета Приморского края на 2020 и 2021−2022 годы предусмотрено значительное повышение заработной платы губернатора, его заместителей и других чиновников краевой администрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988. СССР «Делай деньги, делай деньги, а остальное всё — дребедень!»

Читайте также: Губернатор Приморья узаконил скандальное снижение районного коэффициента

Согласно проекту, зарплата губернатора в 2020 году составит 7,25 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем он получает сейчас. На обеспечение его работы предусмотрено ещё 41,98 млн рублей. Начиная с 2020 года Олег Кожемяко ежемесячно будет получать по 604,6 тыс. рублей, за минусом налоговых отчислений.

Его заместители в 2020 году и далее будут ежемесячно получать по 794,5 тыс рублей, а всего на их содержание краевой бюджет потратит 104,8 млн рублей, против 47 млн рублей в 2019 году.

Всего на функционирование администрации Приморья и Законодательного собрания в бюджете региона предусмотрели 5,1 млрд рублей. Для председателя Заксобрания и его замов предусмотрено 13,7 млн рублей. На заработную плату депутатов в 2020 году направят 87,6 млн рублей, пишет Deita.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, по предложению губернатора Приморья Олега Кожемяко, всем бюджетникам Приморья ставка районного коэффициента снижена с 1,3 до 1,2.