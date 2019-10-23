Вилючинск, Камчатский край, 23 октября, 2019, 03:17 — ИА Регнум. 26-летний житель Вилючинска Камчатского края стал фигурантом уголовного дела — он обвиняется в применение насилия в отношении представителей власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Feans Насилие

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По информации пресс-службы краевого управления Следственного комитета Камчатки, сотрудники ДПС утром 19 октября задержали буйного молодого мужчину, который вёл себя неадекватно, бегал по проезжей части дороги. Его посадили в служебный автомобиль и в момент разговора с полицейскими, задержанный укусил за ухо стажера-инспектора ДПС.

Позже мужчину доставили в отделение скорой помощи для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. И здесь дебошир отличился — не желая проходить процедуру, он ударил в левый глаз инспектора ДПС.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Ачит Свердловской области пьяный, молодой человек ударил сотрудника полиции. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно.