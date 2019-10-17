Посёлок городского типа Ачит, Свердловская область, , 09:30 — REGNUM В Ачите вынесен приговор в отношении 18-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в применении насилия по отношению к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком в полтора года.

Напомним, что по версии следствия преступление произошло ночью 4 июля 2019 года в посёлке Ачит. Будучи пьяным, молодой человек на улице Кусакина ударил сотрудника полиции, который находился при исполнении своих обязанностей.

«Полицейскому были причинены физическая боль и телесные повреждения, не причинившие вреда его здоровью», — уточнили в управлении.

Отметим, что после инцидента молодой человек был задержан, а во избежание дальнейших противоправных действий с его стороны, на него надели наручники.