Майами, США, 23 октября, 2019, 03:35 — ИА Регнум. Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.

Задержание

По информации издания, Билалов был задержан службой иммиграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности США в своем доме в Санни Айлс Бич (пригород Майами, называемый также «Маленькая Москва»), где проживал с женой и новорожденным ребенком. Причины задержания не сообщаются.

Компания «Курорты Северного Кавказа» была создана в 2010 году. В 2013 году компания, после разгромной критики со стороны президента России Владимира Путина за срыв графика строительства, была лишена подряда на возведение комплекса для прыжков с трамплина «Русские горки» для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

После этого инцидента Билалов был снят с должности председателя совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа», а также лишился должности вице-президента Олимпийского комитета России. Против него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. С 2013 года Билалов проживает за границей.

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