Москва, 22 октября, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Турция продолжат укреплять военное и экономическое сотрудничество. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

Развитие работы по расчётам и платежам в национальной валюте — не так давно мы подписали соответствующий документ. Я считаю, что это очень важный шаг в направлении достижения нашей цели в товарообороте 100 млрд долларов», — заявил Эрдоган.

Сотрудничество по остальным направлениям также продолжается, отметил он.

«По С-400 продолжается работа. Поставки идут и в предстоящий период в рамках двухстороннего сотрудничества на благо двух сторон будут решительным образом продолжаться», — подчеркнул президент.

В области обороны и промышленности Россия и Турция делают серьёзные шаги, и они будут продолжаться, добавил он.