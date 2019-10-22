Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его стране вовсе не нужны какие-то территориальные приобретения за счет Сирийской Арабской Республики. Об этом глава Турции заявил сегодня, 22 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Kremlin.ru ПРезидент Турции Реджеп Тайип Эдоган

Напомним, что Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдских вооруженных формирований, которых в Анкаре считают террористами.

После нескольких дней боев властям США удалось склонить Эрдогана к перемирию. После этого он полетел в Сочи обсуждать с Путины нормализацию обстановки на северо-востоке Сирии.