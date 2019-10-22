Москва, 22 октября, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Лидеры Турции и России обсудили детали двустороннего сотрудничества. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Mironline.ru Российская карта «Мир»

«Воспользовались встречей сегодня, чтобы обсудить и текущие вопросы двухстороннего сотрудничества. Мы с удовлетворением констатировали растущий товарооборот — в прошлом году он вырос на 16%. Мы обменялись мнениями по поводу того, как нам нужно действовать в ближайшее время и выразили уверенность, что дальнейшему росту торговых обменов будет способствовать реализация межправсоглашения о расчётах и платежах в национальных валютах, которое было подписано в начале октября», — заявил Путин.

Помимо прочего, обсуждался документ, предусматривающий не только более активное использование рубля и лиры, но и расширение приёма российских карт «Мир» на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к системе передачи финансовых сообщений Банка России.

«Считаю, что это ещё один шаг вперёд на пути расширения туристических обменов», — указал Путин.