Сан-Франциско, США, 22 октября, 2019, 19:20 — ИА Регнум. Сбой наблюдался в работе социальной сети Twitter. Об этом 22 октября свидетельствуют данные интернет-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов в сети.

Mizter_x94 Twitter

О сбое в работе социальной сети сообщают, в основном, пользователи в Японии и США. Также проблемы с использованием Twitter испытывают чаще других пользователи из Великобритании, Германии, Франции и Нидерландах.

В России неполадки в работе соцсети фиксировались, в основном, московскими посетителями сервиса. Пользователи жаловались как на работу самого сайта, так и на сбои в мобильном приложении.

Большая часть жалоб (49%) связана с невозможностью зайти на сайт. На втором месте (32%) проблемы с использованием приложения в iPhone или iPad.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изменений правил соцсетью Twitter из-за угрозы загрузки фальсифицированных роликов.