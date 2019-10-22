Волгоград, 22 октября, 2019, 17:49 — ИА Регнум. В комитете социальной защиты населения Волгоградской области утвердили нормы питания в организациях социального обслуживания региона. Согласно приказу, пожилым людям и инвалидам, находящимся в домах-интернатах, положено 100 граммов хлеба и 20 граммов макарон в день. В психоневрологических учреждениях чиновники «расщедрились» на 200 граммов хлеба и 25 граммов макарон, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Приказ вносит изменения в действующее ранее распоряжение от 2014 года.

Пабло Пикассо. Старый еврей. 1903

Нормы питания следует соблюдать в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических отделениях, домах милосердия, геронтологических центрах. Меньше всего положено старикам в условиях учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания: в этом случае хлеба положено выделять 80 граммов, макарон — 15 г, столько же колбасных изделий и, например, пять граммов сметаны.

В рационе также предусмотрены овощи (капуста и картофель с нормой, соответственно, 115 и 250 г для домов престарелых), фрукты, кисломолочные продукты.

По сравнению с нормами, утвержденными действовавшим ранее распоряжением от 2014 года, изменений фактически нет.