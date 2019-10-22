21 октября объявлено в Узбекистане Днем узбекского языка
Ташкент, 22 октября, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому 21 октября объявлено Днем узбекского языка, следует их указа президента Узбекистана.
«Одобрить предложение палат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, Министерства культуры, Союза писателей Узбекистана, Республиканского центра духовности и просветительства, Союза молодежи Узбекистана, Комитета женщин Узбекистана, Центра «Стратегия развития» и широкой общественности об объявлении 21 октября — дня предоставления узбекскому языку статуса государственного языка — Днем праздника узбекского языка», говорится в документе.
В соответствии с указом, в структуре правительства образован Департамент по развитию государственного языка с общей предельной численностью персонала 9 штатных единиц, его основными задачами определены развитие государственного языка, осуществление мониторинга
за соблюдением законодательства о государственном языке, внедрение эффективных форм общественного контроля в данной сфере.
Департамент также будет осуществлять координацию деятельности государственных органов и организаций, в том числе органов исполнительной власти на местах, по развитию государственного языка, организации государственного контроля за соблюдением законодательства о государственном языке, подготовку предложений по выявлению и устранению проблем, связанных с оборотом государственного языка, а также ведению единой государственной политики в сфере его развития.
В задачи нового подразделения правительства входит кроме того ускорение деятельности по разработке норм и правил письменной речи узбекского языка, полное внедрение узбекского алфавита, основанного на латинской графике, разработка проектов нормативно-правовых актов, программ и «дорожных карт» по развитию государственного языка и другое.
Правительству поручено в трехмесячный срок разработать и внести в нижнюю палату парламента страны проект закона по установлению Дня праздника узбекского языка, а в двухмесячный срок на основе глубокого изучения опыта зарубежных государств принять постановление о создании и регулировании деятельности Комиссии по терминам с целью официального введения в оборот научно обоснованных новых слов и терминов.
Также поручено в срок до 1 июня 2020 года внести проекты Концепции и Государственной программы по развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики на 2020−2030 годы.
Эти документы будут включать в себя такие направления, как достижение полноценного и правильного использования возможностей государственного языка во всех сферах социальной жизни страны, в том числе в государственном управлении, современных и инновационных технологиях, промышленности, банковско-финансовой системе, юриспруденции, дипломатии, военном деле, медицине и иных сферах.
Документы будут регламентировать дальнейшее совершенствование системы обучения государственному языку в образовательных учреждениях и оценки уровня его владения, повышение авторитета государственного языка в качестве языка науки, сохранение чистоты государственного языка и его обогащение, повышение культуры речи населения.
Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра республики Абдуллу Арипова и руководителя администрации президента страны Зайнабитдина Низомиддинова.