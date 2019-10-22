Ташкент, 22 октября, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому 21 октября объявлено Днем узбекского языка, следует их указа президента Узбекистана.

Павел Беньков. У священного мазара (фрагмент). 1929

«Одобрить предложение палат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, Министерства культуры, Союза писателей Узбекистана, Республиканского центра духовности и просветительства, Союза молодежи Узбекистана, Комитета женщин Узбекистана, Центра «Стратегия развития» и широкой общественности об объявлении 21 октября — дня предоставления узбекскому языку статуса государственного языка — Днем праздника узбекского языка», говорится в документе.

В соответствии с указом, в структуре правительства образован Департамент по развитию государственного языка с общей предельной численностью персонала 9 штатных единиц, его основными задачами определены развитие государственного языка, осуществление мониторинга

за соблюдением законодательства о государственном языке, внедрение эффективных форм общественного контроля в данной сфере.

Департамент также будет осуществлять координацию деятельности государственных органов и организаций, в том числе органов исполнительной власти на местах, по развитию государственного языка, организации государственного контроля за соблюдением законодательства о государственном языке, подготовку предложений по выявлению и устранению проблем, связанных с оборотом государственного языка, а также ведению единой государственной политики в сфере его развития.

В задачи нового подразделения правительства входит кроме того ускорение деятельности по разработке норм и правил письменной речи узбекского языка, полное внедрение узбекского алфавита, основанного на латинской графике, разработка проектов нормативно-правовых актов, программ и «дорожных карт» по развитию государственного языка и другое.

Правительству поручено в трехмесячный срок разработать и внести в нижнюю палату парламента страны проект закона по установлению Дня праздника узбекского языка, а в двухмесячный срок на основе глубокого изучения опыта зарубежных государств принять постановление о создании и регулировании деятельности Комиссии по терминам с целью официального введения в оборот научно обоснованных новых слов и терминов.

Также поручено в срок до 1 июня 2020 года внести проекты Концепции и Государственной программы по развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики на 2020−2030 годы.

Эти документы будут включать в себя такие направления, как достижение полноценного и правильного использования возможностей государственного языка во всех сферах социальной жизни страны, в том числе в государственном управлении, современных и инновационных технологиях, промышленности, банковско-финансовой системе, юриспруденции, дипломатии, военном деле, медицине и иных сферах.

Документы будут регламентировать дальнейшее совершенствование системы обучения государственному языку в образовательных учреждениях и оценки уровня его владения, повышение авторитета государственного языка в качестве языка науки, сохранение чистоты государственного языка и его обогащение, повышение культуры речи населения.

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра республики Абдуллу Арипова и руководителя администрации президента страны Зайнабитдина Низомиддинова.