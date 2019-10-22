Вильнюс, 22 октября, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Литовский суд сегодня, 22 октября, частично удовлетворил просьбу прокуратуры и продлил на два месяца содержание под стражей литовского политзаключённого Альгирдаса Палецкиса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Noel St. John Альгирдас Палецкис

Прокуратура просила продлить срок на максимально возможные три месяца. Ранее суд четыре раза так продлевал задержание Палецкиса, в тюрьме он находится уже год. Новые два месяца будут отсчитываться с 26 октября. Таким образом, прокуратура должна передать дело в суд на католическое Рождество. Либо опять просить суд продлить задержание Палецкиса.

Напомним, прокуратура отказывается называть конкретные доказательства вины Палецкиса, абстрактно обвиняя его в «шпионаже в пользу России». Сам Палецкис называет своё заключение местью за его расследование событий 13 января 1991 года.