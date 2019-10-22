Белгород, 22 октября, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Цены на гречку в Белгородской области пока остаются на прежнем уровне. 900 граммовый пакет крупы местного производителя можно купить в сетевом супермаркете за 26 рублей. Упаковки брендированных производителей традиционно стоят дороже и начинаются от 46 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Гречка

Агрегаторы скидок находят упаковки с гречкой от известных брендов в пределах 40 рублей. Крупа в одноразовых пакетиках для варки по акции продаётся от 40 рублей за коробку.

Согласно данным Белгородстата, средняя цена на крупу гречневую-ядрицу на 16 октября 2019 года составляла 35,38 руб.