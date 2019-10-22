Санкт-Петербург, 22 октября, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 270-летию первого посольства Осетии в России. Президента сопровождает глава МИД Дмитрий Медоев. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Южной Осетии.

Флаги Южной Осетии и России

«Дни культуры Осетии в Санкт-Петербурге», посвященные 270-летию первого посольства Осетии в России, пройдут 23−25 октября.

В рамках мероприятия состоятся показа фильма об Осетии, концерт с участием осетинских творческих коллективов, будет открыта выставка «Осетия и Россия: связь времён», включающей экспозиции Национальных музеев Южной и Северной Осетии, пройдут научные доклады, мастер-классы по национальным промыслам.

Госсоветник президента Давид Газзати отметил, что предстоящие торжества имеют для Осетии большое историческое и политическое значение, так как свидетельствуют о давней истории дипломатических взаимоотношений с Россией. «В контексте сегодняшних реалий эта памятная дата имеет огромное политическое значение, и важно, чтобы о ней узнала как можно более широкая аудитория», — подчеркнул госсоветник.