Москва, 22 октября, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Российские учёные, вернувшиеся из арктической экспедиции на судне «Академик Мстислав Келдыш», заявили об ускоренной деградации подводной мерзлоты. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Институт Океанологии им. Ширшова РАН Научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш» вернулось из экспедиции в моря Восточной Арктики

Завершившийся рейс «Академика Келдыша» стал 78-м по счёту. На первом этапе экспедиции учёные провели комплексные исследования в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых, а также в Карском море. Они установили, что за последние 30 лет глубина протаивания подводной мерзлоты увеличилась в два раза сравнению с предыдущими столетиями и достигла 18 см/год.

«Этот результат заставляет принципиально пересмотреть постулат о том, что подводная мерзлота стабильна и к концу 21 века может протаять максимум лишь на несколько метров», — сказал начальник экспедиции, член-корреспондент РАН Игорь Семилетов.

Отмечается, что 23 октября начнётся второй этап экспедиции. Он будет проходить по маршруту: Архангельск — Северная Атлантика — Северное море — Балтийское море — Калининград.