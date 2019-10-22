Москва, 22 октября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Ничего критического на рынке труда в ближайшие годы не произойдет, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 22 октября, выступая на пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации».

geralt Искусственный интеллект

«Мне кажется, что в целом всё равно человечество найдет свою среднюю дорогу, — сказал Медведев. — Ничего критического, я подозреваю, на рынке труда в ближайшие годы не произойдет. Будет найден баланс между роботами и обычной человеческой занятостью. Она сместится в сторону более технологических специальностей. Но тем не менее ничего фатального не наступит».

При этом Медведев отметил, что регулирование развития новых технологий и искусственного интеллекта должно быть дозволительное и рамочное и не должно сдерживать научно-технический прогресс. При этом премьер-министр предупредил, что в будущем человечество может подойти к ситуации, когда значение может иметь моральность самого искусственного интеллекта.

Также глава правительства признался, что его не пугают мрачные предсказания относительно тех угроз, которые влечет за собой развитие искусственного интеллекта. По словам Медведева, каждый раз, когда он слышит такие прогнозы, он вспоминает слова, которые приписывают писателю Льву Толстому, который, комментируя труды другого писателя Леонида Андреева, сказал так: «Он пугает, а мне не страшно».

«Нам не должно быть страшно. Развитие не остановить», — сказал Медведев.