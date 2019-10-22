Москва, 22 октября, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Россия будет развивать цифровые технологии, двигаясь в своём направлении. Об этом сегодня, 22 октября, в ходе дискуссии на пленарном заседании форума «Открытые инновации» в Сколково заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Выступление Дмитрия Медведева на пленарном заседании Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации»

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Речь шла о работе Евразийского экономического союза с Китаем по сближению цифровых стандартов. На вопрос модератора заседания, учёного Сколтеха о том, куда движется это сближение — в Европу или в Китай, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян ответил, что «ни туда и ни туда».

В свою очередь, премьер-министр напомнил слова Владимира Ленина о необходимости идти своим путём.

«Как Ленин говорил, мы пойдём своим путем», — приводит ТАСС слова председателя правительства РФ.