Москва, 22 октября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Через технологическое развитие не получится вернуть прежний объем связей, которые были у РФ со странами Запада до введения ими санкций против России, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 22 октября, выступая на пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации» и отвечая на соответствующий вопрос модератора.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Хотел бы я сказать, что получится, но не получится, — сказал Медведев. — Дело не в деньгах, а в том, что решения, которые принимаются на государственном уровне, основываются не только на верных технологических предпосылках или научных решениях, а продиктованы логикой развития текущих событий. Их игнорировать невозможно. Я бы соврал, если сказал, что наука уничтожит все санкции. Этого не будет».