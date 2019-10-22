Санкт-Петербург, 22 октября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Петербургский юрист Валерия Голянова продолжит бороться с правилами парковки в Петербурге и намерена оспорить редакцию ПДД от 2014 года, несмотря на отказ районного суда в удовлетворении поданного ею соответствующего иска. Об этом Голянова корреспонденту ИА REGNUM сообщила 22 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Парковка у отеля «Астория» в Санкт-Петербурге

Ранее стало известно, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказал в иске о признании незаконной парковки так называемой «ёлочкой». Иск подала юрист Валерия Голянова, которая стала «жертвой» очередной редакции ПДД, получив за их несоблюдение штраф и крупный счет за эвакуацию ее автомобиля с парковки в центре Петербурга.

«С середины 2015 года ввели правило, что оставлять машину под углом можно только при условии, что для этого есть разрешающие табличка и знак. Таким образом выходит, что это правило распространяется не только на парковки в центре города, но и даже во дворе жилого дома, откуда за парковку «елочкой» машину тоже могут в любой момент эвакуировать», — пояснила собеседница агентства.

В суде юрист предположила, что при проектировании расширений для парковки было рассчитано не только количество парковочных мест, но и предусмотрены варианты парковки, чтобы машины не мешали другим автомобилям, и попыталась разобраться в данном вопросе.

«За четыре заседания мы исследовали и конкретную парковку, и ситуацию в городе в целом. Я предполагаю, что основная причина отказа судом [в удовлетворении иска] — отсутствие проектной документации, поскольку дороги возводились в разные года и документы не сохранились. Что касается установки знаков, это не проектирование, а просто схема организации дорожного движения, и никаких оснований для того, какой знак где ставить, нет», — отметила Валерия Голянова.

Также юрист добавила, что, несмотря на отказ суда удовлетворять ее исковые требования, положительные результаты во всей этой истории уже имеются. Так, благодаря тому, что в исковом заявлении были перечислены и конкретные адреса, удалось добиться пересмотра знаков, запрещающих парковаться «елочкой».

"Из конкретных примеров возьмем Сытнинскую улицу и одноименную площадь, где паркуется достаточно много авто. Ответчики сказали, что рассмотрели конкретную ситуацию и решили, что знаки [разрешающие парковку «елочкой»] могут поставить. Более того, из этих адресов было несколько адресов, где на практике никаких знаков не было вообще, а на бумаге они были. Во время судебного разбирательства они там появились», — подытожила собеседница агентства.

Кроме того, Голянова отметила, что после того, как она ознакомится с мотивировочной частью решения суда, станет ясно, будет ли оно оспорено или нет.

«Сейчас я думаю о том, чтобы оспорить редакцию пункта 12.2 ПДД, который говорит, что для парковки «елочкой» нужен специальный знак, и вернуть к предыдущей редакции. Для этого я планирую использовать решение суда, показания экспертов, которые были допрошены на заседаниях», — резюмировала Валерия Голянова.