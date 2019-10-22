Москва, 22 октября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, должно быть, не видит кромешной бедности, которая обессиливает и выматывает граждан РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Медведева о том, что с экономикой РФ «всё в порядке».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Премьер. Медведев

«Мне в связи с этим на ум приходит цитата из фильма «Кин-дза-дза!»: «Правительство живёт на другой планете, дорогой», — сказал Делягин. — И это похоже на правду. Господин Медведев уже давно производит впечатление какого-то инопланетного существа. С другой стороны, если исходить из того, что у нас правительство либеральное, то есть обслуживающее интересы глобальных спекулянтов против народа России, то это естественно. Потому что глобальные спекулянты — это грабители, и если у грабителя всё хорошо, то у того, кого он грабит, всё плохо».

Делягин подчеркнул, что премьер-министр, похоже, не видит ни кромешной бедности, которая обессиливает и выматывает людей, ни уничтожения социального капитала, ни произвола монополий, ни того, что государство, которое обязано организовывать развитие, это самое развитие блокирует.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая в ходе заседания консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), Дмитрий Медведев заявил, что в российской экономике «всё в порядке», так как объём промышленного производства и товарооборот растут, а макроэкономические показатели «находятся на очень хорошем уровне».