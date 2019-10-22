Хабаровск, 22 октября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Согласно проекту бюджета на 2020−2022 годы ежегодные расходы на губернатора Хабаровского края увеличатся и составят 11,899 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доход

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В последней редакции предыдущего «бюджетного закона» расходы краевой казны на эти цели запланированные на 2019 год составили 11,545 млн рублей, а плановые на 2020−2021 год составляли 9,999 млн рублей и 9,798 млн рублей соответственно, пишет информационно-аналитическое агентство «Восток России».

Отметим, что на 1 октября 2019 года совокупный госдолг Хабаровского края составил 52,09 млрд рублей, что является наибольшим долгом среди субъектов Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, 573 млн рублей получит Хабаровский край из федерального бюджета для оказания помощи пострадавшим от летнего паводка.

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края по итогам выборов в сентябре 2018 года. Он одержал победу над экс-главой региона, единороссом Вячеславом Шпортом. Фургал баллотировался от ЛДПР и до избрания губернатором являлся депутатом Государственной думы РФ.